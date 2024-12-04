Хоча XDefiant залишатиметься доступною для зареєстрованих користувачів до дати закриття, нові реєстрації та внутрішньоігрові покупки були відключені, повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Ubisoft.

Читайте на сайті Ubisoft знімає завісу таємничості з Anno 117, розкриваючи перші деталі про гру

Ubisoft підтвердила, що 3-й сезон продовжиться за планом. Крім того, гравці, які придбали Ultimate Founder's Pack або здійснили внутрішньоігрові транзакції протягом останніх 30 днів, мають право на повернення коштів.

Багатообіцяючий початок і сумний кінець

Ubisoft San Francisco спочатку описувала XDefiant як багатообіцяючий проєкт, що стартував 21 травня 2024 року на ПК (Ubisoft Connect), PS5 та Xbox Series X|S. Шутер зібрав 8 мільйонів гравців на старті та досягнув остаточної аудиторії в 15 мільйонів. Однак гра не змогла утримати довготривалу зацікавленість гравців.

Марі-Софі де Вобер, керівниця студій та портфоліо Ubisoft, заявила, що хоча запуск гри продемонстрував потенціал, її нездатність утримати стійку аудиторію зрештою зробила подальші інвестиції нежиттєздатними.

Попри провал XDefiant, де Вауберт наголосила, що ігри з живим спілкуванням залишаються центральним елементом стратегії Ubisoft. Компанія планує використати досвід, отриманий з цього проєкту, для покращення свого підходу в майбутніх іграх.

Вам буде цікаво Як грати в кожну з ігор франшизи Assassin's Creed у хронологічному порядку

Що буде зі студіями, які робили гру?

У Ubisoft повідомили про плани закриття студій Ubisoft у Сан-Франциско та Осаці та скорочення штату в офісі в Сіднеї, що призведе до звільнення понад 270 працівників.