Ubisoft снимает завесу таинственности с Anno 117, раскрывая первые детали об игре

Серия игр Anno – одна из лучших градостроительных стратегий из когда-либо созданных. У нас уже есть несколько отдельных проектов, события которых разворачиваются как в прошлом, так и в далеком будущем. Куда же мы отправляемся на этот раз?

Первые детали

Ubisoft впервые анонсировала Anno 117: Pax Romana в начале этого рок, но все, что мы получили, – это довольно широкое окно запуска. Все это время нам не давали информации об игре. Теперь в новой заметке в блоге компании разработчик с никнеймом Mainz предоставил некоторые подробности о том, как идет разработка и что показали недавние тестовые сборки. Он также добавил несколько скриншотов, сообщает 24 Канал со ссылкой на оригинальное сообщение.

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В сентябре студия провела свой самый большой плейтест будущей градостроительной стратегии. Вот самые большие улучшения, которые были сделаны в игре за последнее время:

Студия сделала большие шаги по улучшению графики островов и местности , пересмотрев многие дизайны, а также текстуры деревьев и скал. Отзывы Ubisoft описывает как "я хочу поехать туда в отпуск".

, пересмотрев многие дизайны, а также текстуры деревьев и скал. Отзывы Ubisoft описывает как "я хочу поехать туда в отпуск". Уже несколько месяцев существуют рабочие версии NPC и системы дипломатии.

Теперь у вас не будет ситуаций "я могу захватить любой остров, который захочу". Нужно строить больше кораблей, чтобы защищать ваши торговые пути.

Жизнь ваших граждан станет более весомым аспектом . Компания не уточняет ничего. Раньше вы могли взаимодействовать с жителями разве что тогда когда они давали вам какие-то задания. В остальное же время они просто ходят по улице как еще одна декорация. Судя по всему, теперь они будут играть большую роль. "Это стало достаточной причиной для нашего аниматора, чтобы добавить в игру совершенно новый набор объектов обратной связи (людей и животных). Кроме того, мы сделали захват движений", – говорится в заметке.

. Компания не уточняет ничего. Раньше вы могли взаимодействовать с жителями разве что тогда когда они давали вам какие-то задания. В остальное же время они просто ходят по улице как еще одна декорация. Судя по всему, теперь они будут играть большую роль. "Это стало достаточной причиной для нашего аниматора, чтобы добавить в игру совершенно новый набор объектов обратной связи (людей и животных). Кроме того, мы сделали захват движений", – говорится в заметке. Улучшена поддержка контроллеров, "опираясь на опыт консольной версии Anno 1800".



Скриншот предварительного релиза Anno 117 / Фото Ubisoft



Скриншот предварительного релиза Anno 117 / Фото Ubisoft

Все опубликованные изображения взяты из незавершенной версии Anno 117. Они показывают острова, которые игроки смогут заселить в полной версии игры. Это, например, провинция Латиум и Альбион.

Как можно понять из названия игры, мы отправляемся в 117 год, то есть римские времена. Латиум – это земля в самом сердце Римской империи с "широкими открытыми просторами, песчаными пляжами, лавандовыми полями и скалами, на которых можно стоять и наблюдать за закатом". Между тем Альбион описывается как земля, не знакомая римским легионам, со "скалистыми ландшафтами с высокими скалами и горами, болотистыми местностями, туманами и дождями".

Когда выйдет и на каких платформах

Ubisoft отходит от эксклюзивности платформы ПК. Она также подтвердила выход Anno 117: Pax Romana будет иметь одновременный запуск в Steam, Ubisoft Connect, Epic Games Store, а также для платформ Xbox Series X/S и PlayStation 5.

Релиз игры запланирован на 2025 год.

Этим роликом с живым актером Ubisoft анонсировала игру Anno 117: Pax Romana: видео