Ubisoft закрыли подразделение, создавшее одну из лучших метроидваний, но не уволили работников
Источник:Insider Gaming
По слухам, Ubisoft закрыли дочернее подразделение Montpellier, стоявшее за созданием Prince of Persia: The Lost Crown. Работников перевели на разработку ремейка классической игры студии.
Портал Insider Gaming расстроил всех поклонников Prince of Persia: The Lost Crown – одной из лучших метроидваний последних лет, новостью о расформировании создавшей ее студии.
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Сиквела не будет, команду перевели на другой проект
Сообщается, что подразделение Ubisoft Montpellier было распущено из-за "неудовлетворительных" продаж The Lost Crown.
На момент закрытия, команда питчила новые DLC для игры в дополнение к Mask of Darkness, вышедшему в сентябре, а также планировала сиквел проекта, но руководство Ubisoft отвергло эти идеи из-за финансовых рисков.
Трейлер дополнения – смотрите видео
Источники Insider Gaming утверждают, что более дюжины членов команды остались в структуре Ubisoft и были переведены в подразделение Ubisoft Milan, которое работает над еще не анонсированным ремейком 2D платформера Rayman.
Проект разрабатывается под кодовым названием "Project Steamboat" и станет первой полноценной игрой одной из фирменных франшиз студии со времен Rayman Legends 2013 года выпуска.