Учимся играя: интересные и веселые способы изучить историю

Традиционный образовательный процесс в основном базируется на учебниках и рекомендованных Министерством образования материалах. Впрочем, современность вносит определенные коррективы, а прогрессивные и персональные учебные программы используют все больше разнообразных ресурсов для их дополнения.

Видео и настольные игры, исторические романы и кино – это только несколько вариантов, которые позволят сделать процесс изучения истории более интерактивным и значительно интереснее, чем чтение очередного пункта в пожелтевшем под действием времени учебнике.

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Конечно, мы никоим образом не отрицаем необходимость и важность традиционного образования, только предлагаем добавить немного красок в учебный процесс. Если с исторической литературой и кинематографом все прозрачно, то с игровым форматом не все так просто. Сегодня поговорим о веселых и действенных геймерских способах "подтянуть" знания истории.

Игровые способы изучить историю / Фото Виталий Головин

Видеоигры

Как ни старайся, но невозможно прекрасно запомнить историю всех веков, стран и народов. Даже если в школе или университете вы сдавали историю на "отлично", то со временем память о тех или иных событиях все же понемногу стирается. Освежить ее можно благодаря современной игровой индустрии, а именно разнообразным играм, авторы которых действительно с размахом подошли к воссозданию исторических эпох и событий в своих проектах. Вспомним несколько из них.

Знания о чуть ли не всей истории человечества, начиная с четвертого тысячелетия до нашей эры, возможно "подтянуть" в серии пошаговых стратегий Sid Meier's Civilization. Игрок, выбрав одну из величественных цивилизаций человечества, начинает свой путь к современности. Конечно, из-за действий игрока "сценарий" развития истории может отличаться от настоящего. Однако достоверными остаются биографии исторических личностей, эпохи развития человечества, выдающиеся памятники архитектуры, политические режимы и правительства.

Sid Meier's Civilization VI / Фото PlayStation Store

Фанатам истории Востока придется по вкусу Ghost of Tsushima – приключенческий боевик разработанный эксклюзивно для консоли PlayStation. События игры разворачиваются на японском острове Цусима в 1274 году во время первого вторжения монгольских войск в Японии. Разработчики добросовестно подошли к реконструкции периода Камакура. Местами авторы допустили определенные неточности, например, меча катаны, которым там ловко фехтует главный герой, в эпоху Камакура еще не существовало, ведь появились они только в XV веке. А на новой консоли PS5 в Ghost of Tsushima доступен Boost Mode – режим обратной совместимости, который увеличивает частоту кадров до 60 в секунду и уменьшает время загрузки, что позволит максимально комфортно погружаться в мир средневековой Японии.

Очередной эксклюзив PlayStation – серия игр Uncharted прекрасно подойдет авантюрным исследователям истории, ведь главный герой франшизы Нейтан Дрейк – видеоигровое воплощение Индианы Джонса. Он, вместе с верными соратниками, путешествует по миру в поисках легендарных мест, сокровищ и артефактов. А сами игры, кроме хоть и вымышленных, но от этого не менее увлекательных, сюжетов, могут похвастаться достоверными историческими фактами о культуре, религии и мифологии разных народов мира. Таким образом, игрок на пару с Дрейком пройдет по следам известного путешественника Марко Поло, отправится на поиски мифических Шамбалы, Эльдорадо и Либерталии, а также будет бродить Аравийской пустыней и джунглями Индии.

Перенестись в известные эпохи нашей истории возможно при прохождении игровой франшизы Asssasin's Creed. Начиная с первой части разработчики "телепортируют" игроков в различные временные промежутки с тщательно воспроизведенными городами, бытом и атмосферой тогдашних событий. С каждой игрой авторы открывают новую страницу истории: от Древнего Египта и Греции, через эпоху Крестовых походов до французской революции и Викторианской Англии. Дополнительным бонусом в каждой игре серии является большое количество материалов, способных рассказать об архитектуре, исторических деятелях, известных событиях, культуре и искусстве. Это по-настоящему исключительная интерактивная историческая энциклопедия.

Assassin's Creed Odyssey / Фото PlayStation Store

Настольные игры

Как и в случае с видеоиграми, настольные игры могут несколько изменять сюжет истории. В силу абстрактных игровых условностей они могут не в полной мере передать события прошлого. Однако настольные игры прекрасно помогают запоминать важные даты, события, исторические места и фигуры. С другой стороны, существуют "настолки", авторы которых тщательно подошли к историческим аспектам своего творения, что позволяет уловить атмосферу и тематику исторического события.

Например, "Семь чудес", или 7 wonders – это игра, в которой вы берете под свой контроль одну из семи великих цивилизаций. Игровой процесс разделен на три эпохи, которые наглядно демонстрируют развитие государства через античность. Конечно, она не передает исторических событий, но достаточно точно демонстрирует взаимосвязь между ресурсами, научными открытиями и общим развитием цивилизации.

"Сумеречная борьба", она же "Twilight Struggle" отправит игроков в самый разгар Холодной войны между Соединенными Штатами и Советским Союзом. Игра прекрасно изображает один из самых напряженных исторических периодов новейшей истории, а атмосфера прекрасно передает хрупкий баланс сил и опасность, которую в себе несет противостояние между ядерными державами. Геймплей состоит из трех сессий – раннего, среднего и позднего промежутков войны. Игрокам из обоих лагерей придется участвовать в настоящих исторических событиях Холодной войны: от Кубинского ракетного кризиса и создания НАТО к Пражской весне и падению Берлинской стены.

"Twilight Struggle" / Фото unsplash

Следующий вариант прекрасно подойдет для выпускников средних школ, готовящихся к ВНО по истории Украины, поскольку игра "Дата" будто создана именно для этого. Простые правила и дух соревнований помогут запомнить ключевые даты по отечественной истории. Участникам необходимо в хронологическом порядке разложить карточки с выдающимися событиями из истории нашей страны. Что было раньше, битва под Желтыми Водами или Переяславская рада? Рождение князя Святослава или Игоря? Крещение Руси или основание Львова?

Как видите, игры действительно могут помочь подтянуть исторические знания и превратить для многих скучные даты, имена и события в захватывающие эмоции и впечатления, которые, безусловно, запомнятся значительно лучше, чем сухие факты из учебника.