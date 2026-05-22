Как формируется рейтинг

Организаторы престижного турнира представили предварительный табель о рангах для стран, основанный на индивидуальных успехах профессиональных игроков в дисциплине Dota 2. Согласно обнародованным данным, Украина сейчас уверенно занимает первую строчку по суммарному количеству набранных баллов, показывает страница Esports Nations Cup.

Смотрите также Чемпионат мира по киберспорту убегает из Саудовской Аравии: почему и куда переносят соревнования

Такой высокий результат стал возможным благодаря стабильным выступлениям ведущих украинских киберспортсменов на международной арене.

Наибольший вклад в общую копилку национальных очков сделали такие мастера игры, как Илья "Yatoro" Мулярчук, Владимир "No[o]ne" Миненко, Олег "kaori" Медведок, Мирослав "Mira" Колпаков и Артем "Niku" Бачкур. Вместе они собрали целых 10 288 баллов и войдут в сборную Украины.

Конкуренция на вершине списка остается чрезвычайно острой. Второе место пока удерживает Китай, чьи позиции усилены успешными выступлениями представителей команд Vici и Xtreme Gaming. Игроки страны имеют 8 341 балл.

Тройку лидеров замыкает Малайзия, которая получила свои 6 658 баллов благодаря двум участникам ростера Xtreme Gaming, а также личным достижениям таких игроков, как Чжэн "MidOne" Ейк Най, Чанг "Ws" Вей Шен и Даниэль "Ghost" Чан.



Первая пятерка списка / Скриншот 24 Канала

Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Стоит отметить, что только 16 лучших сборных из этого списка получат право на прямое приглашение в основную стадию соревнований.

Система подсчета баллов является достаточно комплексной и учитывает результаты выступлений киберспортсменов в целом ряде элитных турниров:

Во внимание принимаются достижения на таких ивентах, как Esports World Cup 2025, The International 2025 и ESL One Birmingham 2026.

Кроме того, на рейтинг влияют выступления в сериях PGL Wallachia, BLAST SLAM и DreamLeague, проводившихся в период с 08.06.2025 по 07.06.2026.

Это означает, что итоги будущих соревнований DreamLeague Season 29 и BLAST SLAM VII также будут иметь непосредственное влияние на финальное распределение мест в таблице.

Суммарный балл каждой страны или территории вычисляется путем сложения очков пяти игроков, вошедших в заявленный ростер.

Что мы знаем о Esports Nations Cup 2026

Сам чемпионат Esports Nations Cup 2026 обещает стать одним из самых масштабных событий в мире киберспорта. Турнир будет проходить в период с 02.11.2026 до 29.11.2026, по данным Liquipedia. Программа соревнований будет включать противостояние в 16 различных киберспортивных дисциплинах, а участие в них примут более 100 национальных команд.

Общий призовой фонд турнира составляет впечатляющие 20 миллионов долларов. Непосредственно в соревнованиях по Dota 2 примут участие 32 коллектива, которые разыграют между собой 1,5 миллиона долларов. Кроме 16 команд, что получат прямые путевки благодаря рейтингу, еще 14 участников определятся через региональные онлайн-квалификации, а последние 2 слота будут распределены через стадию Wildcards.

Смотрите также Одна из самых известных киберспортивных организаций мира внезапно покидает сцену Dota 2

Чем Esports Nations Cup отличается от Esports World Cup

Напомним, хотя эти два турнира проводят одним и тем же организатором, они имеют одну принципиальную разницу. Если Esports World Cup собирает команды, не обращая внимания на национальность их игроков, то Esports Nations Cup привлекает страны в виде сборных.

Каждая страна может выбрать игроков со своим гражданством и сформировать из них новую команду. При этом есть ограничения: никто не может просто взять и отправить какую-то действующую команду на турнир под видом сборной, даже если все ее игроки имеют гражданство. Правила позволят привлечь в сборную не более трех игроков одной команды.