Украинские геймеры призывают жаловаться на российскую игру в Steam – ВСУ выставляют преступниками

На платформе Steam появилась страница будущей видеоигры Ukrainian Warfare: Gostomel Heroes, в которой российские разработчики выставляют ВСУ антагонистами. Украинские геймеры просят помощи.

Российская студия Cats Who Play решила использовать игровую индустрию как поле для российской пропаганды, но украинские геймеры призывают не дать этому случиться, сообщает 24 Канал.

Ukrainian Warfare: Gostomel Heroes пытается нести пропаганду в мир видеоигр?

Будущая RTS от разработчиков из болот имеет целью показать события начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году, но, конечно, исказив все детали.

Проект будет посвящен боям за гостомельский аэродром, который ВСУ героически удержали совместно с ГУР, не допустив высадки основных сил противника.

В то же время, Ukrainian Warfare: Gostomel Heroes, которая в России будет называться "Гостомельские богатыри", хочет подать реальные события как "блестящий воздушно-десантный штурм", а наши Вооруженные силы сделать антагонистами.

Вскоре после появления страницы игры в цифровом магазине Valve, украинские геймеры призвали всех пользователей жаловаться на проект.

Эта "игра" прославляет российские военные преступления. Эта игра нарушает международное право и правила вашей собственной платформы. Не игнорируйте это!,

– обратилась к Valve украинская блогер Nikattica в X.

Как пожаловаться на российскую игру в Steam?