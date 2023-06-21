Киберспортивное сообщество еще не отошло от новостей о возможных изменения в составе NAVI с CS:GO, а уже другой украинский коллектив объявил о продаже одного из своих игроков, сообщает 24 Канал.

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Новые любимцы публики, команда Монте, ставшая настоящей сенсацией парижского мейджора, попрощалась с рифлером Мохаммадом "BOROS" Малхасом, более известным украинским фанам как "Бороснюк".

Спасибо Monte, это было действительно хорошее время. Вместе мы добились хороших результатов, я никогда не забуду хорошие моменты вместе. Я благодарен за них, спасибо украинским фанатам – это было невероятно, – написал Малхас в твиттере.

Новым коллективом иорданца стала французская организация Falcons.

Интересно, что по слухам в контракте киберспортсмена была фиксированная сумма отступных, так что Monte, скорее всего, неплохо заработали на его продаже.

Эти средства понадобятся коллективу, чтобы найти достойную замену перед запуском Counter-Strike 2.

И похоже, что у них уже есть кто-то на карандаше, ведь в твиттере команды появился загадочный пост, который может намекать на то, что команду пополнит бразильский легионер.