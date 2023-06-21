Кіберспортивна спільнота ще не відійшла від новин про ймовірні зміни у складі NAVI з CS:GO, а вже інший український колектив оголосив про продаж одного зі своїх гравців, повідомляє 24 Канал.

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Нові улюбленці публіки, команда Monte, яка стала справжньою сенсацією паризького мейджору, попрощалася з ріфлером Мохаммадом "BOROS" Малхасом, більш відомим українським фанам як "Бороснюк".

Дякую Monte, це був справді чудовий час. Разом ми досягли хороших результатів, я ніколи не забуду гарні моменти разом. Я вдячний за них, дякую українським фанатам – це було неймовірно, – написав Малхас у твітері.

Новим колективом йорданця стала французька організація Falcons.

Цікаво, що за чутками у контракті кіберспортсмена була фіксована сума відступних, отож Monte, скоріше за все, непогано заробили на його продажі.

Ці кошти знадобляться колективу аби знайти гідну заміну перед запуском Counter-Strike 2.

І схоже, що в них уже є хтось "на олівчику", адже у твітері команди з'явився загадковий пост, який може натякати на те, що команду поповнить бразильський легіонер.