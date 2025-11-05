Украинский бренд военного снаряжения оказался в Battlefield 6
- В Battlefield 6 появились вещи известного украинского бренда тактического снаряжения M-TAC.
- В игре можно увидеть несколько предметов от M-TAC, среди которых медицинские сумки и рюкзаки.
Среди огромного количества скинов для бойцов в популярном шутере Battlefield 6 заметили вещи известного украинского бренда тактического снаряжения.
Battlefield 6 намного реалистичнее, чем можно подумать на первый взгляд. Например, снаряжение бойцов вдохновлено реальными вещами известных брендов, среди которых оказался и украинский производитель, информирует 24 Канал со ссылкой на пост M-TAC в X.
Украинский бренд в мировом хите?
Хотя это несколько меньший повод для гордости, чем появление ВСУ в хитовом шутере Squad, в продолжении легендарной франшизы Electronic Arts заметили немало вещей от M-TAC.
M-TAC – это украинская компания, которая занимается изготовлением высококачественной тактической, функциональной одежды и снаряжения с 2014 года, ведь бренд "зародился на Донбассе" говорится на Forbes.ua.
Всемирным признанием можно назвать то, что продукция компании попала в Battlefield 6, о чем сами M-TAC сообщили в соцсети X.
Итак, в BF 6 можно увидеть следующие предметы:
- Медицинскую сумку CLS Elite (система MARCH);
- Подсумок Admin X-Large Elite;
- Рюкзак Sturm X-Large Elite Gen.II Sturm X-Large Elite;
- Медицинский подсумок Elite;
- Медицинский подсумок Rip Off Gen.II;
- Подсумок для турникета MOLLE Gen.III.
Кто знает, возможно в будущих обновлениях в игре появится еще больше контента, связанного с Украиной.