Український бренд військового спорядження опинився у Battlefield 6
- У Battlefield 6 з'явилися речі відомого українського бренду тактичного спорядження M-TAC.
- У грі можна побачити декілька предметів від M-TAC, серед яких медичні сумки та рюкзаки.
Серед величезної кількості скінів для бійців у популярному шутері Battlefield 6 помітили речі відомого українського бренду тактичного спорядження.
Battlefield 6 набагато реалістичніше, ніж можна подумати на перший погляд. Наприклад, спорядження бійців натхненне реальними речами відомих брендів, серед яких опинився й український виробник, інформує 24 Канал з посиланням на допис M-TAC у X.
Український бренд у світовому хіті?
Хоча це дещо менший привід для гордості, аніж поява ЗСУ у хітовому шутері Squad, у продовженні легендарної франшизи Electronic Arts помітили чимало речей від M-TAC.
M-TAC – це українська компанія, яка займається виготовленням високоякісного тактичного, функціонального одягу та спорядження з 2014 року, адже бренд "зародився на Донбасі" йдеться на Forbes.ua.
Всесвітнім визнанням можна назвати те, що продукція компанії потрапила до Battlefield 6, про що самі M-TAC повідомили у соцмережі X.
Отож, у BF 6 можна побачити наступні предмети:
- Медичну сумку CLS Elite (система MARCH);
- Підсумок Admin X-Large Elite;
- Рюкзак Sturm X-Large Elite Gen.II;
- Медичний підсумок Elite;
- Медичний підсумок Rip Off Gen.II;
- Підсумок для турнікета MOLLE Gen.III.
Хто знає, можливо у майбутніх оновленнях у грі з'явиться ще більше контенту, пов'язаного з Україною.