Возвращение в клуб, с которого все начиналось

Украинский киберспортивный специалист Сергей "lmbt" Безжанов вернулся в организацию MOUZ, возглавив ее академический состав – MOUZ NXT. Клуб официально объявил о его назначении на должность тренера. Это уже второй период сотрудничества между lmbt и MOUZ – с 2016 по 2019 год он уже занимал эту роль и помог команде получить четыре титула, пишет 24 Канал со ссылкой на HLTV.

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На своей странице в X тренер поделился эмоциями: "Очень рад вернуться домой, и работа начинается сразу же". Также он отметил, что сейчас ищет нового ин-гейм лидера (IGL) для состава NXT, подчеркнув, что готов дать шанс молодым игрокам, которые хотят взять на себя ответственность на раннем этапе карьеры.

Состав команды в процессе изменений

На момент возвращения lmbt в составе академии находится лишь один активный игрок – Адриан "xelex" Винце. Команда не участвовала в полноценных соревнованиях с сентября 2024 года. Последний раз изменения в ростере произошли в марте – тогда Бримира "Blick" Биргиссона и Ники "Cliqq" Киннунена перевели на скамейку запасных, а Георгия "Jorko" Митева продали в CPH Wolves.

Предыдущий тренер академии, Тобиас "TOBIZ" Тео, оставил должность, чтобы присоединиться к основному составу HEROIC после перехода Эету "sAw" Саха в G2. Таким образом, на данный момент в состав MOUZ NXT входят: Адриан "xelex" Винце (игрок), Сергей "lmbt" Безжанов (тренер), Бримир "Blick" Биргиссон (запасной) и Ники "Cliqq" Киннунен (запасной).

Отметим, что после MOUZ Сергей Безжанов тренировал HellRaisers, TITANS, украинскую Monte и Inner Circle. Самым большим достижением за этот период стала победа Monte на ESL Challenger Jönköping 2023. Теперь же он возвращается в клуб, где когда-то сделал весомый вклад в развитие команды.

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