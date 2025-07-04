Повернення до клубу, з якого все починалось

Український кіберспортивний фахівець Сергій "lmbt" Безжанов повернувся до організації MOUZ, очоливши її академічний склад – MOUZ NXT. Клуб офіційно оголосив про його призначення на посаду тренера. Це вже другий період співпраці між lmbt та MOUZ – з 2016 по 2019 рік він уже обіймав цю роль і допоміг команді здобути чотири титули, пише 24 Канал з посиланням на HLTV.

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На своїй сторінці в X тренер поділився емоціями: "Дуже радий повернутися додому, і робота починається відразу ж". Також він зазначив, що наразі шукає нового ін-ґейм лідера (IGL) для складу NXT, підкресливши, що готовий дати шанс молодим гравцям, які хочуть взяти на себе відповідальність на ранньому етапі кар'єри.

Склад команди в процесі змін

На момент повернення lmbt у складі академії перебуває лише один активний гравець – Адріан "xelex" Вінце. Команда не брала участі в повноцінних змаганнях з вересня 2024 року. Востаннє зміни в ростері відбулися в березні – тоді Бріміра "Blick" Біргіссона та Нікі "Cliqq" Кіннунена перевели до лави запасних, а Георгія "Jorko" Мітева продали до CPH Wolves.

Попередній тренер академії, Тобіас "TOBIZ" Тео, залишив посаду, щоб приєднатися до основного складу HEROIC після переходу Еету "sAw" Саха до G2. Таким чином, на цю мить до складу MOUZ NXT входять: Адріан "xelex" Вінце (гравець), Сергій "lmbt" Безжанов (тренер), Брімір "Blick" Біргіссон (запасний) і Нікі "Cliqq" Кіннунен (запасний).

Зазначимо, що після MOUZ Сергій Безжанов тренував HellRaisers, TITANS, українську Monte та Inner Circle. Найбільшим досягненням за цей період стала перемога Monte на ESL Challenger Jönköping 2023. Тепер же він повертається до клубу, де колись зробив вагомий внесок у розвиток команди.

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