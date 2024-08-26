Кубок мира по киберспорту объявил победителя

Популярные игроки в Tekken 8, Ulsan и Atif сошлись в Гранд-финале Кубка мира по киберспорту. Хотя оба показали хороший результат, победителем мог стать только один. Кто же получил главный приз?

Кто победил в Esports World Cup

Игрок южнокорейской команды KWANGDONG FREECS Лим Су Хун, известный как Ульсан, выиграл Кубок мира по киберспорту, разгромив в гранд-финале соперника со счетом 5:0.

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Ульсан забрал с собой приз в размере 300 000 долларов.

В первом раунде он выиграл со счетом 3:2.

Второй раунд был в его пользу со счетом 3:1.

Третий – 3:2.

В четвертом он забрал 3 победы и одну отдал игроку Atif.

Наконец пятый раунд так же был за Ульсаном, принеся ему в итоге 5 побед во всех пяти попытках.

Ульсан участвует в киберспортивных соревнованиях по Tekken с 2018 года, когда южнокорейский игрок доминировал в турнирах по Tekken 7. Он неоднократно занимал первые места на различных турнирах Tier 1, что делает его одним из самых титулованных игроков Tekken.

Сейчас, играя за KWANGDONG FREECS, Ульсан продолжает выводить киберспортивную сцену Tekken на новый уровень.

Atif соревнуется на киберспортивной сцене Tekken с 2019 года. Пакистанский игрок сейчас выступает за Team Falcons. Он принял участие только в одном турнире Tekken Teams, но неоднократно занимал первые места в крупных турнирах 1v1.

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