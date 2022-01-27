Uncharted во вселенной "Звездных войн": в сети появился геймплей отмененной игры Star Wars 1313

В сеть "слили" геймплей видеоигры Star Wars 1313, которую отменили еще в 2013 году. На видео можно увидеть молодого Бобу Фетта, а также его прогулку по улицам Корусанта.

Вчера компания Electronic Arts неожиданно анонсировала, что работает сразу над тремя видеоиграми во вселенной "Звездных войн". На фоне такого анонса в сети появилась еще одна новость, которая сразу же заинтересовала всех поклонников этой популярной вселенной.

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Дело в том, что автор ютуб-канала The Vault выложил в открытый доступ геймплей амбициозной видеоигры Star Wars 1313, о которой студия LucasArts впервые упомянула еще летом 2012 года. Добавим, что ее представители успели не просто анонсировать видеоигру, но и полноценно ее представить. Этот проект очень понравился поклонникам "Звездных войн", а потому они с нетерпением стали ждать его релиз.

Правда, последнего так и не произошло, а все потому, что уже в начале 2013 года разработку видеоигры официально отменили. Случилось это потому, что компания Disney приобрела и закрыла студию LucasArts. С тех пор в сети появляются только разнообразные "сливы", а шансов на возрождение почти и нет.

Видео, появившееся на ютуб-канале The Vault, состоит из трех разных частей. Первая посвящена прогулке по улицам Корусанта, вторая – погоне, которая проходит на крышах местных небоскребов, а третья – демонстрации анимаций. Стоит добавить, что в таком состоянии видеоигра очень похожа на проекты из популярной серии Uncharted.

Напоследок стоит отметить, что даже сейчас информации о Star Wars 1313 очень мало. Известно, что разрабатывалась она на игровом движке Unreal Engine 3, а главным героем должен был стать молодой Боба Фетт. То есть события отмененной игры должны были развернуться между третьим и четвертым эпизодами. Также разработчики вспоминали, что планировали сделать акцент на оружие и гаджеты, которые характерны для наемников, а не для джедаев.

"Слитый" геймплей видеоигры Star Wars 1313: видео