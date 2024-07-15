Кто-то из разработчиков выложил в интернет первый скриншот BioShock 4: что на нем

В интернете появился скриншот, который, как утверждается, происходит из ранней версии BioShock 4. Прямо сейчас игра активно тестируется, но ее дата выхода пока неизвестна.

Первый кадр

Первым скриншот распространило издание MP1st. Оно утверждает, что снимок принадлежит художнику по визуальным эффектам. "Ради конфиденциальности (мы не хотим, чтобы человека уволили), воздерживаемся от имен или ссылок на его онлайн-профиль", – пишет издание.

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Утверждается, скриншот, названный как "Parkside" происходит из демо-версии следующей части BioShock. Интересно, что в 2021 году это кодовое имя уже упоминал журналист Колин Мориарти в видеоролике о Sacred Symbols. Это видео впоследствии было подхвачено изданием VGC. По словам Мориарти, действие BioShock 4 будет разворачиваться в эпоху оригинальных игр серии BioShock и будет происходить в новом антарктическом городе под названием Borealis.

События будут происходить в антарктическом городе 1960-х годов под названием Бореалис. [Игра] имеет кодовое название "Parkside". Мне сказали, что команда разработчиков имеет невероятную свободу действий, чтобы сделать ее правильно. Мне это кажется и звучит правильно,

– сказал Мориарти в 2021 году.

Что касается скриншота, который был опубликован, то его качество не самое лучшее. Несмотря на это мы можем различить дробовик "Рикошет" , а также два других оружия в интерфейсе.

, а также два других оружия в интерфейсе. Глядя на интерфейс, количество оружия, которое можно носить с собой, ограничено, а счетчики Vigor (тоники, которые придают персонажу игрока необычайные способности) и Plasmid (сыворотки, которые вводят в организм модифицированные стволовые клетки, позволяя генетическую модификацию и мутацию, добавляя новые возможности) на этом снимке отсутствуют.



Скриншот из BioShock 4 / Фото MP1st

На экране также заметны некоторые служебные сообщения, которые не несут какой-то ценной информации, но лишний раз показывают, что это ранняя тестовая версия.

Наконец на скриншоте видно большую светящуюся структуру, со светящимся объектом в форме шара на вершине. Эта структура может быть связана с "Маяком" франшизы, но пока это лишь предположение.

Следующий BioShock сейчас находится в разработке в Cloud Chamber. Как сообщалось ранее в этом месяце, недавно студия значительно увеличила набор персонала, открыв 30 новых вакансий. Но дата выхода все еще не раскрывается.