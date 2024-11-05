Характеристики PlayStation 5 Pro
Опубликованная фотография, судя по всему, показывает нам инструкцию, идущую в комплекте с консолью. Мы можем видеть нумерацию страниц внизу слева, поэтому это точно не поверхность коробки, сообщает 24 Канал со ссылкой на пользователя X Brunno Fast.
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- Первое, на что обращают наше внимание, – это процессор. Здесь это восьмиядерный AMD Ryzen Zen 2.
- Конкретную модель GPU не указано, но указано, что это AMD Radeon мощностью 16.7 TFLOPS.
- Оперативной памяти 16 гигабайт стандарта GDDR6 для графики и еще 2 гигабайта DDR5 для операций.
- SSD на 2 терабайта.
- 4 USB разных типов, дисковод, HDMI.
- Вес 3,1 килограмма.
Характеристики PlayStation 5 Pro / Фото Brunno Fast
Что изменилось
Вот главные изменения в PS5 Pro против базовой PS5:
- 16.7 TFLOPS против 10 TFLOPS.
- 2 терабайта SSD против 825 гигабайт SSD.
- Добавлено 2 гигабайта DDR5 памяти, которого не было раньше.
- Добавлен WiFi 7.
- Поддержка дополнительного порта USB-C вместо порта USB-A.
- 390W максимальной мощности против 350W ранее.
По словам PlayStation, новое аппаратное обеспечение означает, что PlayStation 5 Pro будет рендерить на 45% быстрее, чем оригинальная PlayStation 5, с 2-3-кратной трассировкой лучей. PlayStation также анонсировала технологию PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution Upscaling) для PS5 Pro, которая улучшит разрешение и качество в совместимых играх.
PlayStation 5 Pro выйдет в свет уже 7 ноября 2024 года.