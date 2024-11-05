Характеристики PlayStation 5 Pro

Опублікована фотографія, судячи з усього, показує нам інструкцію, що йде в комплекті з консоллю. Ми можемо бачити нумерацію сторінок унизу ліворуч, тож це точно не поверхня коробки, повідомляє 24 Канал з посиланням на користувача X Brunno Fast.

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Перше, на що звертають нашу увагу, – це процесор. Тут це восьмиядерний AMD Ryzen Zen 2.

Конкретну модель GPU не вказано, але зазначено, що це AMD Radeon потужністю 16.7 TFLOPS.

Оперативної пам'яті 16 гігабайтів стандарту GDDR6 для графіки і ще 2 гігабайти DDR5 для операцій.

SSD на 2 терабайти.

4 USB різних типів, дисковод, HDMI.

Вага 3,1 кілограма.



Характеристики PlayStation 5 Pro / Фото Brunno Fast

Що змінилося

Ось головні зміни в PS5 Pro проти базової PS5:

16.7 TFLOPS проти 10 TFLOPS.

2 терабайти SSD проти 825 гігабайтів SSD.

Додано 2 гігабайти DDR5 пам'яті, який не було раніше.

Додано WiFi 7.

Підтримка додаткового порту USB-C замість порту USB-A.

390W максимальної потужності проти 350W раніше.

За словами PlayStation, нове апаратне забезпечення означає, що PlayStation 5 Pro буде рендерити на 45% швидше, ніж оригінальна PlayStation 5, з 2-3-кратним трасуванням променів. PlayStation також анонсувала технологію PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution Upscaling) для PS5 Pro, яка покращить роздільну здатність та якість у сумісних іграх.

PlayStation 5 Pro вийде в світ уже 7 листопада 2024 року.