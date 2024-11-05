В сеть слили полные характеристики PlayStation 5 Pro

5 ноября 2024, 16:22
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Автор: Александр Гайдамашко

Полный список спецификаций для PlayStation 5 Pro просочился в интернет до выхода консоли. Судя по всему, по меньшей мере один пользователь каким-то образом смог получить ее раньше положенного срока, но свои методы он, конечно же, не раскрывает.

Характеристики PlayStation 5 Pro

Опубликованная фотография, судя по всему, показывает нам инструкцию, идущую в комплекте с консолью. Мы можем видеть нумерацию страниц внизу слева, поэтому это точно не поверхность коробки, сообщает 24 Канал со ссылкой на пользователя X Brunno Fast.

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  • Первое, на что обращают наше внимание, – это процессор. Здесь это восьмиядерный AMD Ryzen Zen 2.
  • Конкретную модель GPU не указано, но указано, что это AMD Radeon мощностью 16.7 TFLOPS.
  • Оперативной памяти 16 гигабайт стандарта GDDR6 для графики и еще 2 гигабайта DDR5 для операций.
  • SSD на 2 терабайта.
  • 4 USB разных типов, дисковод, HDMI.
  • Вес 3,1 килограмма.


Характеристики PlayStation 5 Pro / Фото Brunno Fast

Что изменилось

Вот главные изменения в PS5 Pro против базовой PS5:

  • 16.7 TFLOPS против 10 TFLOPS.
  • 2 терабайта SSD против 825 гигабайт SSD.
  • Добавлено 2 гигабайта DDR5 памяти, которого не было раньше.
  • Добавлен WiFi 7.
  • Поддержка дополнительного порта USB-C вместо порта USB-A.
  • 390W максимальной мощности против 350W ранее.

По словам PlayStation, новое аппаратное обеспечение означает, что PlayStation 5 Pro будет рендерить на 45% быстрее, чем оригинальная PlayStation 5, с 2-3-кратной трассировкой лучей. PlayStation также анонсировала технологию PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution Upscaling) для PS5 Pro, которая улучшит разрешение и качество в совместимых играх.

PlayStation 5 Pro выйдет в свет уже 7 ноября 2024 года.