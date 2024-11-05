В сеть слили полные характеристики PlayStation 5 Pro

Полный список спецификаций для PlayStation 5 Pro просочился в интернет до выхода консоли. Судя по всему, по меньшей мере один пользователь каким-то образом смог получить ее раньше положенного срока, но свои методы он, конечно же, не раскрывает.

Характеристики PlayStation 5 Pro

Опубликованная фотография, судя по всему, показывает нам инструкцию, идущую в комплекте с консолью. Мы можем видеть нумерацию страниц внизу слева, поэтому это точно не поверхность коробки, сообщает 24 Канал со ссылкой на пользователя X Brunno Fast.

Смотрите также Проверьте свое железо: появился список системных требований S․T․A․L․K․E․R․ 2: Heart of Chornobyl

Первое, на что обращают наше внимание, – это процессор. Здесь это восьмиядерный AMD Ryzen Zen 2.

Конкретную модель GPU не указано, но указано, что это AMD Radeon мощностью 16.7 TFLOPS.

Оперативной памяти 16 гигабайт стандарта GDDR6 для графики и еще 2 гигабайта DDR5 для операций.

SSD на 2 терабайта.

4 USB разных типов, дисковод, HDMI.

Вес 3,1 килограмма.



Характеристики PlayStation 5 Pro / Фото Brunno Fast

Что изменилось

Вот главные изменения в PS5 Pro против базовой PS5:

16.7 TFLOPS против 10 TFLOPS.

2 терабайта SSD против 825 гигабайт SSD.

Добавлено 2 гигабайта DDR5 памяти, которого не было раньше.

Добавлен WiFi 7.

Поддержка дополнительного порта USB-C вместо порта USB-A.

390W максимальной мощности против 350W ранее.

По словам PlayStation, новое аппаратное обеспечение означает, что PlayStation 5 Pro будет рендерить на 45% быстрее, чем оригинальная PlayStation 5, с 2-3-кратной трассировкой лучей. PlayStation также анонсировала технологию PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution Upscaling) для PS5 Pro, которая улучшит разрешение и качество в совместимых играх.

PlayStation 5 Pro выйдет в свет уже 7 ноября 2024 года.