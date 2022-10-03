Ужасный старт – FIFA 23 утопает в отрицательных отзывах геймеров

FIFA 23 получает огромный поток негативных отзывов от разочарованных поклонников по разным причинам, включая проблемы, связанные с античитом на PC. Детальнее – в материале.

FIFA 23 официально вышла 30 сентября, но версия Ultimate Edition стала доступна на три дня раньше. И вот менее чем через неделю после релиза, в сети начали появляться первые отзывы от поклонников серии и они, мягко говоря, не слишком положительные, сообщает 24 канал.

Интересно Фортуна любит смелых: самые яркие казино в видеоиграх

В FIFA 23 используется новая разрекламированная технология HyperMotion 2, по словам разработчиков, гарантирующая геймерам более реалистичный игровой процесс. В целом, помимо прочих новшеств, в проекте появилось более 6000 анимаций, а также новые механики ускорения. Вместе с этим FIFA 23 получила в основном положительные отзывы критиков, но, похоже, фанаты имеют совсем другую точку зрения.

Трейлер, посвященный запуску FIFA 23: видео

Поклонники FIFA буквально засыпают страницы игры на портале Metacritic негативными отзывами, делясь своим разочарованием. Например, версия игры для PS5, несмотря на рейтинг от критиков в 77 баллов из 100 возможных, получила сокрушительные 2.2 балла из 10 от геймеров. Похожая ситуация и с версиями для Xbox Series и PC, где оценки отнюдь не лучше – 2.2 и 1.7 балла.

Большинство жалоб пользователей звучат достаточно однотипно, а наибольшей претензией является то, что многие геймеры считают, что FIFA 23 не является большим обновлением по сравнению с FIFA 22. Не меньше жалоб направлено на микротранзакции и традиционный для серии "pay to win".

Подлила масла в огонь и плохая работа серверов, значительно испортившая "ранний" старт игры для пользователей, купивших Ultimate Edition как раз ради возможности сыграть в любимый проект на 3 дня раньше. Из-за постоянных перебоев с соединением реализовать задуманное оказалось фактически невозможным.

Рейтинг рецензий FIFA 23 в Steam

Поток негатива не ограничивается сайтом Metacritic, поскольку FIFA 23 также имеет рейтинг рецензий в статусе "преимущественно негативные" в цифровом магазине Steam. Однако там жалобы, похоже, в основном касаются новой системы защиты от читов, которая банально не работает и мешает пользователям играть в игру. Некоторые геймеры также считают, что проект плохо оптимизирован на PC.

Кажется, подобный уровень оценок это норма для франшизы FIFA, поскольку предыдущие части не могут похвастаться хорошим рейтингом среди пользователей вплоть до FIFA 17, однако давно у EA Sports не было такого плохого старта.