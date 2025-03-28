Astro Bot получила звание GOTY (лучшей игры, – Games 24) 2024 года и собрала ряд дополнительных наград, завоевав миллионы геймерских сердец. Однако мало кто знает, что финал игры мог быть несколько иным, сообщает 24 Канал со ссылкой на gamesradar+.

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Всех расстроил "расчлененный" бот

Пока фанаты Astro Bot ждут интересный кроссовер в рамках грядущего дополнения, во время конференции GDC один из творцов проекта из Team Asobi – Николя Дусе рассказал каким тернистым, был путь к его созданию.

По словам разработчика, прежде чем представить финальный "питч" игры боссам из Sony, разработчики имели 23 его варианта, но в конце презентовали будущую игру как "техномагию" со "счастливым игровым процессом" и акцентом на "всем, что вызывает улыбки на лицах людей".

Дусе считает, что конечный продукт получился близким к этому описанию, но рассказал небольшой секрет.

Итак, в конце игры Астро пожертвовал собой ради команды, и, когда идут титры, мы хотели создать очень печальный момент восстановления Астро,

– рассказал разработчик.

В какой-то момент для этого было решено изобразить "полностью расчлененного Астро", то есть игроки увидели бы туловище милого робота без головы.

Очевидно, это было слишком жуткое зрелище, ведь столкнувшись с искалеченным "трупом" Астро во время тестирования этой концовки немало разработчиков были "очень расстроены".

В конце концов, Team Asobi решили использовать более "легкий" подход к этой идее и оставили Астро в покое, добившись нужного эффекта без обезглавливания.