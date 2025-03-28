Astro Bot отримала звання GOTY (найкращої гри, – Games 24) 2024 року та зібрала низку додаткових нагород, завоювавши мільйони геймерських сердець. Одначе мало хто знає, що фінал гри міг бути дещо інакшим, повідомляє 24 Канал з посиланням на gamesradar+.

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Всіх засмутив "розчленований" бот

Поки фанати Astro Bot чекають на цікавий кросовер в рамках майбутнього доповнення, під час конференції GDC один з творців проєкту з Team Asobi – Ніколя Дусе розповів яким тернистим був шлях до створення.

За словами розробника, перш ніж представити фінальний "пітч" гри босам з Sony, розробники мали 23 його варіанти, але врешті презентували майбутню гру як "техномагію" з "щасливим ігровим процесом" та акцентом на "усьому, що викликає посмішки на обличчях людей".

Дусе вважає, що кінцевий продукт вийшов близьким до цього опису, але розповів невеличкий секрет.

Отже, наприкінці гри Астро пожертвував собою заради команди, і, коли йдуть титри, ми хотіли створити дуже сумний момент відновлення Астро,

– розповів розробник.

В якийсь момент для цього було вирішено зобразити "повністю розчленованого Астро", себто гравці побачили б тулуб милого робота без голови.

Вочевидь, це було надто моторошне видовище, адже зіткнувшись з покаліченим "трупом" Астро під час тестування цієї кінцівки чимало розробників були "дуже засмучені".

Зрештою, Team Asobi вирішили використати більш "легкий" підхід до цієї ідеї та залишили Астро в спокої, добившись потрібного ефекту без обезголовлення.