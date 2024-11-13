Baldur's Gate 3 покупали даже в Ватикане – разработчики поделились забавной статистикой

Лучшая RPG последних лет привлекла внимание огромного количества геймеров, но настоящим удивлением стала информация от Larian Studios о том, что Baldur's Gate 3 покупали даже в Ватикане.

Один из директоров Larian Studios – Майкл Доус поделился весьма интересной статистикой по продажам Baldur's Gate 3, информирует 24 Канал со ссылкой на страницу разработчика в соцсети X.

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Даже в Ватикане заценили BG 3

Как оказалось, среди миллионов проданных копий лучшей игры 2023 года есть две купленные жителями самого маленького государства в мире – Ватикана.

Об этом рассказал директор издательского отдела Larian Майкл Доус у себя в X.

Разработчик также добавил, что кроме проданных игр, еще один ватиканский пользователь Steam имеет RPG в списке желаемого. Доус пошутил, что предпочитает думать, что это сам Папа римский Франциск.

Продано две копии Baldur's Gate 3 в Ватикане с одной в списке желаемого. Я хотел бы думать, что последний – это просто Папа, который ждет, пока у него появится свободная минутка. Хотел бы я увидеть их список модификаций,

– написал один из директоров студии.

Поскольку по последним данным население Ватикана составляет 764 человека, то такая возможность чисто статистически вполне вероятна, что изрядно развлекло фанатов игры в комментариях к посту.