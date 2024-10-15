Создатели хоррора "Тихое место" придумали новую механику, которая перевернет то, как вы играете

A Quiet Place: The Road Ahead - это однопользовательская игра в жанре хоррор, вдохновленная признанной среди критиков кинофраншизой. Проект разрабатывается в Saber и Stormind Games, а создатели, как сообщается, придумали очень интересную механику, которая фактически смешает реальный и виртуальный мир, позволяя первому влиять на события в игре.

Как это будет работать

Новая механика полагается на микрофон пользователя. Если он активирован, монстры в игре могут слышать звуки, которые раздаются вокруг игрока в реальности, и будут реагировать на них, сбегаясь, чтобы убить жертву, объясняет Kotaku.

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Поэтому вам придется играть в тихом месте, выключить звук на телефоне и даже его вибрацию, не издавать шумов, не кашлять, не чихать, не разговаривать и даже попросить всех, с кем вы живете, не заходить к вам и не говорить с вами, чтобы не созвать к себе всех монстров вокруг.

Этот элемент должен создать дополнительную точку напряжения для игры, которая будет использовать неосторожность и невнимательность игрока против него самого. Звучит весьма многообещающе.

Кинофраншиза "Тихое место" стартовала в 2018 году с одноименного фильма ужасов о людях, которые пытаются выжить после вторжения инопланетных монстров на Землю. Эти существа невероятно быстрые и смертоносные, но они не видят и не чувствуют запахов, охотясь на свою добычу исключительно с помощью звука. Поэтому те, кто выжил, должны сохранять тишину, иначе они будут убиты пришельцами.

В будущей видеоигре по мотивам фильма вам тоже придется вести себя тихо. Иначе цифровые монстры услышат вас и нападут.

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Использование микрофона не является обязательным элементом, поэтому вы можете играть и без него, или включать функцию только тогда, когда захотите погрузиться в опасную атмосферу на полную.