В Counter-Strike 2 будет более радикальный подход к борьбе с читерами: что на это указывает

Анализ файлов беты Counter-Strike 2 позволил предположить, что обновленная версия популярного шутера получит новый античит, который будет усовершенствованной и более жесткой версией предыдущего. Подробности – в материале.

Хотя анонс Counter-Strike 2 застал большинство поклонников Valve врасплох, похоже, что разработчики серьезно настроены удовлетворить в нем все потребности геймеров, накопившиеся за 11 лет существования CS:GO.

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По крайней мере, в Valve наконец-то хотят попробовать что-то новое в борьбе с читерами. Такой вывод можно сделать из находки пользователя твиттера под ником Aquarius.

В файлах лимитированной бета-версии CS 2 геймер нашел строки кода, в которых упоминается новая версия античита под названием VAC Live.

Любители киберспорта сразу предположили, что новинка может работать по принципу античита Vanguard от Riot, зарекомендовавшего себя достаточно успешным в их конкурентном шутере Valorant.

Из этого следует, что CS 2, скорее всего, будет жестче следить за аспектом мошенничества и наказывать нечестную игру почти моментально.

В частности, речь идет о том, что матчи будут завершаться мгновенно в случае обнаружения в них читера.

Пока точно не известно как технология будет работать, поэтому будет интересно взглянуть на реализацию этой идеи уже летом, когда Counter-Strike 2 выйдет в массы.