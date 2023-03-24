Дата майнеры нашли 2 новых ножа, которые появятся в Counter-Strike 2: интересные фото

Проанализировав файлы лимитированной бета-версии Counter-Strike 2, геймеры обнаружили сразу два новых типа ножей, ранее не появлявшихся в CS:GO. Подробности – в материале.

Игроки CS:GO продолжают получать новую информацию о будущем Counter-Strike 2. На этот раз оказалось, что ценителей скинов ожидает сразу два новых ножа.

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Геймеры знакомые с проектом Valve знают, что одни из самых дорогих виртуальных предметов в игре – это скины ножей. Однако при этом с 2019 года не появлялось новых вариаций этого оружия.

Похоже, что с летним релизом Counter-Strike 2 летом ситуация наконец-то изменится, ведь данные, найденные пользователем твиттера под ником pDylan002 и подтвержденные надежным инсайдером, утверждают, что Valve имеют наготове сразу две модели новых ножей.

Первый из них это Кукри – большой изогнутый клинок, который в реальной жизни происходит из Непала и популярен в Южной Азии.

Кукри в CS 2 / Фото с твиттера

Вторым ножом, найденным в файлах беты CS2, является "Twinblade" (Двойной клинок). Как следует из названия, этот нож действительно имеет два разных лезвия, соединенных в рукоятке.

Двойной клинок в CS 2 / Фото с твиттера

Пока точно не известно будут ли эти ножи выпущены сразу с новой версией CS, однако как бы то ни было это хорошая новость для геймеров, давно желавших обновить свой инвентарь.