Большое возвращение в Counter-Strike – известные братья-киберспортсмены пополнили амбициозный коллектив
- Известные братья-киберспортсмены Адил "ScreaM" и Набиль "Nivera" Бенрлитомы вернулись в Counter-Strike, присоединившись к организации FUT.
- Состав команды включает экс-игроков NIP и G2, JACKZ и misutaaa, а также drac и devoduvek под руководством тренера falco.
- Адил "ScreaM" Бенрлит пока будет на позиции запасного игрока и контентмейкера, тогда как его брат Набиль будет участвовать в соревнованиях.
Одни из самых известных братьев в истории Counter-Strike возвращаются в киберспортивную дисциплину после своего вояжа в Valorant. Они присоединились к амбициозной организации FUT.
Киберспортивная организация FUT объявила о выходе на арену соревновательного Counter-Strike 2, подписав франкоязычный состав с дуэтом известных бельгийских братьев, информирует 24 Канал со ссылкой на HLTV.
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Амбициозный проект вернул киберспортсменов из Valorant
Пока легендарные Astralis находятся на грани банкротства, турецкая организация FUT впервые попробует себя в киберспортивном Counter-Strike, а представлять ее будет довольно сильный коллектив, по крайней мере так выглядит на бумаге.
В его составе будет выступать бывший игрок таких команд как NIP и G2 – Одрик "JACKZ" Джаг. Аккомпанировать ему будет не менее опытный соотечественник Кевин "misutaaa" Рабье, который после ухода из Vitality успел также поиграть за Falcons и Into the Breach.
Однако, самой большой новостью стало возвращение в Counter-Strike легендарного Адила "ScreaM" Бенрлитома, которого когда-то считали одним из самых искусных стрелков в дисциплине.
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30-летний киберспортсмен присоединился к FUT вместе с братом – Набилем "Nivera" Бенрлитомом. Правда, последний сразу будет участвовать в соревновательных поединках, в то время, как Бенрлитом-старший будет находиться на позиции шестого (запасного) игрока и контентмейкера, пока будет "привыкать" к CS2.
Представление команды – посмотрите ролик
Кроме них за FUT также будут выступать Этьен "drac" Салаун и Дэвид "devoduvek" Добросавлевич, под тренерством Франсуа-Ксавье "falco" Коллине.