За неделю до релиза Crimson Desert игроки массово отменяют предзаказы –что произошло
- Игроки массово отменяют предзаказ Crimson Desert из-за добавления защиты Denuvo за неделю до релиза.
- Denuvo вызывает негативную реакцию, поскольку считается, что эта система может влиять на производительность игр.
Фэнтезийный экшен с открытым миром Crimson Desert получил защиту Denuvo всего за неделю до выхода. Решение Pearl Abyss вызвало волну критики среди игроков, которые начали массово убирать игру из списков желаемого и отменять предзаказы.
Южнокорейская компания Pearl Abyss сначала подняла интерес к своему амбициозному приключенческому боевику Crimson Desert новым релизным трейлером, но почти сразу же разочаровала часть аудитории. Как заметили пользователи сервиса сервиса SteamDB, 12 марта примерно в полдень на странице игры в Steam появилось упоминание об использовании антипиратской системы Denuvo.
Почему новость о Denuvo вызвала волну возмущения?
О внедрении защиты стало известно буквально за неделю до запуска игры – в момент, когда интерес сообщества находился на пике, а предзаказы активно оформлялись.
Реакция игроков оказалась мгновенной. На форумах Steam начали появляться многочисленные обсуждения, где пользователи сообщали о потере интереса к проекту, удалении его из списка желаемого и немедленной отмене оформленных предзаказов.
Причины такого недовольства имеют под собой основания. За годы существования Denuvo получила репутацию не только эффективного средства борьбы с пиратством, но и технологии, которая может негативно влиять на производительность игр.
Хотя подобные упреки не всегда подтверждаются на практике, предвзятое отношение к системе среди части геймеров остается довольно сильным.
В то же время Crimson Desert избежала другой распространенной проблемы современных релизов. В середине февраля Pearl Abyss официально подтвердила, что в игре не будет микротранзакций. Кроме того, недавно появились официальные системные требования для Crimson Desert для компьютеров и консолей.
Когда выйдет Crimson Desert?
Релиз Crimson Desert запланирован на 20 марта. Игра станет доступной на ПК через Steam и Microsoft Store, на Mac в App Store, а также на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X и S. Ранее разработчики уже представили полные системные требования и рассказали о технических особенностях версий для консолей.