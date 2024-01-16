Впервые за 10 лет в CS 2 появился уникальный скин стоимостью более 1 миллиона долларов
Источник:Dexerto
На рынке скинов оружия в видеоигре Counter-Strike 2 произошла сенсация, ведь известный стример нашел доказательство существования AK-47 стоимостью в 1 миллион долларов, который в течение 10 лет считался нереальным.
Скины в Counter-Strike всегда поражали сообщество своими невероятными ценами и недавно к списку ценных виртуальных предметов добавилась находка известного стримера.
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В 2013, еще тогда в CS:GO, был добавлен скин AK-47 Case Hardened, который сразу приглянулся игрокам и коллекционерам.
Особенно ценной стала его StatTrak версия с 661 узором, который считается лучшим для этого оружия, поскольку имеет больше всего "синего" цвета за что даже получил отдельное название "Blue Gem".
Интересно, что стоимость скинов в CS зависит от многих факторов, среди которых:
- узор рисунка или окраски
- состояние оружия (от "прямо с завода" до "закаленного в боях")
- наличие стикеров
- наличие встроенного счетчика убийств StatTrek
В течение 10 лет в игре неоднократно видели и даже продавали за безумные деньги AK-47 Case Hardened разного качества, однако еще никогда на рынке не появлялся экземпляр в состоянии "только с завода".
И вот, 15 января известный стример и торговец скинами ohnePixel нашел в базе данных китайского торгового сайта Buff именно эту версию ценного предмета, давно считавшуюся мифом.
Геймер опубликовал сообщение о находке в соцсети X, написав, что этот AK-47 стоит от 800 тысяч до 1 миллиона долларов.
Однако, учитывая ажиотаж вокруг вероятного лота среди коллекционеров, есть все причины полагать, что реальная цена продажи может быть еще выше.К примеру, нож Karambit Case Hardened с 387 узором имеет ориентировочную стоимость свыше 1,5 миллионов долларов и считается экспертами самым дорогим скином в Counter-Strike 2.
Правда, пока непонятно, кому именно принадлежит этот "мифический" предмет и продается ли он вообще.