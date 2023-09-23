В обновлении Cyberpunk 2077 убрали "камео" Илона Маска

В обновлении Cyberpunk 2077 2.0 разработчики CDPR неожиданно убрали NPC, которого многие геймеры считали подозрительно похожим на опального миллиардера. Детальнее – в материале.

В обновлении 2.0 для Cyberpunk 2077 среди всего прочего был удален NPC, которого многие поклонники игры считали камео ролью Илона Маска.

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Хотя ни одного упоминания об удалении персонажа не было в обширном описании обновления, игроки Cyberpunk 2077 быстро заметили интересное изменение.

Вероятно, отчасти это связано с недавней информацией о том, как Маск заявился в офис CD Projekt с пистолетом и просил для себя эпизодическую роль в игре.

Итак, в сюжетной миссии при условии избрания происхождения "корпората", в оригинальной игре можно было увидеть персонажа, подозрительно похожего на Илона Маска, однако теперь на его месте NPC с совсем другим, более ярким внешним видом.

Поскольку CD Projekt Red официально не сообщили, что заменили NPC, непонятно почему они это сделали.

Всегда существует вероятность, что это было случайное стечение обстоятельств, однако многие геймеры уверены, что удаление "двойника" известного миллиардера провели во избежание путаницы относительно его участия в проекте.