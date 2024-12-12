Обновление для Cyberpunk 2077 содержит тайный квест со ссылкой на одну из лучших игр года

CD Projekt Red спрятала тайный квест в обновлении 2.2 к игре Cyberpunk 2077. Загадочная миссия вдохновлена одной из самых успешных инди-игр 2024 года.

Игроки теперь могут начать скрытую миссию, связанную с покерным роуглайком Balatro, с эксклюзивными наградами, которые ждут их в игре, сообщает 24 Канал.

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Квест начинается, когда главный герой V получает сообщение от загадочного персонажа, по имени Джим Б., аватар которого напоминает символ карточной масти из Balatro.

Джим Б. ставит перед Ви задачу найти коллекцию "джокеров", разбросанных по всему Найт Сити. Игроки, которые выполнят миссию, получают в награду эксклюзивные игровые предметы, в частности подставку для карт в стиле Balatro как украшение для квартиры и тематическую футболку.



Награда за квест / Фото SynthPotato

Идея этого кроссовера принадлежит пиар-директору CD Projekt Red Радеку Грабовскому, а сам квест разработала Мария Мазур.

Стоит отметить, что это не первая коллаборация Cyberpunk 2077 и Balatro. Прошлой осенью, по предложению Грабовского, в рамках обновления контента к Balatro были добавлены карты на тему киберпанка.

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Обновление 2.2 Cyberpunk 2077 вышло 10 декабря для ПК (Steam, GOG, Epic Games Store), PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Хотя кроссовер Balatro является одним из самых заметных дополнений, игроки ищут в игре другие недокументированные изменения, делясь своими находками на форумах/