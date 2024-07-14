Это изменит все: в EA FC 25 появится функция, о которой геймеры мечтали годами

Свежая информация о предстоящем симуляторе футбола EA FC 25 свидетельствует о том, что в новой игре EA Sports появится удивительно полезная функция для всех игроков режима Ultimate Team.

EA Sports часто критикуют за малую инновационность их серии футбольных симуляторов, но, похоже, что EA FC 25 все же будет иметь несколько новых "фишек".

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Меньше мороки с дубликатами

В сети появилась информация о том, что в следующей части футсима появится очень полезная функция – Duplicate Storage (склад для дубликатов).

Ultimate Team – самый популярный режим футбольных игр от EA. Там геймеры собирают команды мечты из карточек любимых футболистов. Эти карточки отличаются характеристиками и особенностями, а также тем можно ли их продать за игровую валюту. Одновременно в коллекции геймера может находиться только одна карточка определенного типа и игрока. Те карточки, которые не продаются, приходится использовать для обмена на других игроков или паки с карточками в SBC, или просто "выбрасывать".

Одна из карточек Андрея Шевченко в EA FC 24 / Фото EA Sports

В EA FC 25, если верить инсайдерам, геймерам станет куда легче с тем куда девать дубликаты, что нельзя продать. Для этого в игре появится вышеупомянутый Duplicate Storage, который позволит отложить на потом, как ожидается, до 100 карточек.

Это нововведение вызвало лишь позитив у поклонников игр EA и повысило ажиотаж к новой части.