NAVI сыграют в финале IEM Cologne 2024 с CS 2 – покорится ли им историческое достижение

Известны оба финалиста IEM Cologne 2024 по Counter-Strike 2. Украинская организация NAVI находится в одном шаге от исторического достижения в мире киберспорта.

18 августа в 18:00 по Киеву начнется гранд-финал IEM Cologne 2024 в котором сойдутся сильнейшие команды турнира – Team Vitality и Natus Vincere, информирует Games 24.

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В каком формате состоится матч и что стоит на кону

Грандиозный финал пройдет в формате BO5 – то есть команды будут играть в пул из 5 карт, до 3 побед.

Кроме денежного вознаграждения в 400 тысяч долларов и путевки на IEM Katowice 2025 (2 место получит только $180 тысяч), на кону стоит историческое достижение.

Дело в том, что Natus Vincere сейчас делит первую строчку с легендарным бразильским коллективом SK по титулам победителей этого турнира – у обоих по 2 победы в Кельне.

SK торжествовали на IEM Cologne дважды подряд: в 2016 и 2017 году, а NAVI выигрывали его в 2018 и 2021 годах.

Поэтому, в случае успешного результата, именно интернациональная команда украинской организации может стать единоличным лидером в этом показателе и войти в историю как первые, кто сумел выиграть IEM Cologne 3 раза.

История противостояния

Team Vitality и NAVI неоднократно сходились между собой в матчах различного уровня, включая финалы крупных турниров.

Однако, последний раз "рожденным побеждать" удавалось оправдать свое название в официальном поединке против французского коллектива аж в ноябре 2022 года на IEM Rio Major.

Следует отметить, что тот поединок проходил в формате BO1, а последние три подряд игры в формате BO3 NAVI, к сожалению, проиграли.

История встреч команд / Скриншот с egamersworld.com

Шансы команд на победу

Учитывая это, фаворитами соревнования Favbet считает именно Team Vitality, давая на их победу коэффициент в 1.85.

В то же время шансы на то, что кубок поднимут над головой их оппоненты из NAVI меньше и оцениваются в 2.00.

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Главные интриги

Кроме вопроса о том, кто же все-таки добавит в свою коллекцию престижный трофей, поединок полон и других интриг.

В частности: