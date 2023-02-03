Дата-майнеры утверждают, что у Fortninte появится режим вида от первого лица

Свежая информация от дата-майнеров утверждает, что в популярной королевской битве Fortnite появится режим вида от первого лица. Детальнее об этом – в материале.

Разработчики Fortnite не перестают удивлять поклонников проекта разного рода креативом: от новых скинов до внутриигровых концертов известных исполнителей. Однако, похоже, скоро в игре появится функция, которую мало кто ожидал там увидеть.

Интересно Война в Украине, COVID-19 и теракт 11 сентября – подборка видеоигр, предсказавших будущее

Согласно новой информации, полученной дата-майнерами, Epic Games сейчас серьезно работают над добавлением в игру опции вида от первого лица.

Слухи о разработке подобной возможности ходили уже давно, но новое дыхание им предоставил известный инсайдер Shiina.

В своем твиттере он сообщил, что файлы последнего обновления игры свидетельствуют о том, что вскоре в Fortnite действительно появится такая опция.

При этом отмечено, что, скорее всего, это будет отдельный игровой режим, поскольку Fortnite известна как раз своим видом от третьего лица, стимулирующим игроков покупать скины.

Однако существует и другое мнение, утверждающее, что подобная возможность будет реализована путем привязки к нажатию клавиши прицеливания, как это было в режиме вида от третьего лица в Call of Duty: Modern Warfare II.

Напоследок инсайдер поделился концептом того, как будет выглядеть подобное решение в Fortninte и, похоже, что поклонники игры остались довольны увиденным.