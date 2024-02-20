"Не могу держать это в себе": игрок Halo 3 нашел возмутительную деталь на одном из уровней

Миссия The Covenant в Halo 3 – одна из самых запоминающихся миссий. Но после этого открытия вы взглянете на нее с совершенно другой стороны и больше не сможете "развидеть". Чья это вина? Очевидно, ленивых разработчиков, решивших сэкономить немного времени.

В чем проблема

Задача этого уровня, расположенного на Ковчеге, — помешать планам Пророка Истины активировать кольца Halo. Это длинная миссия, насыщенная многочисленными перестрелками, сражениями, перемещениями. Ввиду всего, происходящего вокруг, вполне логично, что вы не потратите много времени на то, чтобы рассмотреть окружающие камни, которыми щедро завалено это место. Однако один из игроков все этим занялся.

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Каким же было его удивление, когда он понял, что на самом деле это один и тот же камень, который дизайнеры использовали множество раз!

Я больше не могу держать это знание в себе. Каждый камень на The Covenant – это один и тот же камень. Каждый. Все они. На The Covenant один единственный камень. Не два, не три, только один. Это просто один камень, который вращается, масштабируется и перемещается,

– пишет RejectedShotgun, используя Caps Lock, чтобы выразить все свои эмоции.

Для некоторых в комментариях это откровение стало слишком большим и шокирующим: "Это знание потрясло наш мир", – пишет @BAFTAGames. Пользователь @stoicwe говорит: "Мое детство было разрушено прямо на моих глазах... Как я буду жить, зная, что это действительно реальность, которая сохранилась в игре? Единственный камень, могучий камень, тяжелый камешек".

Другие же, наоборот, счастливы, что есть лишь один объект: "Очевидно, что они создали идеальный камень", – говорит @Dadaracer117. А вот игрок @BSlickComposer спрашивает: "Разве мы все не такие же люди — просто вращаемся, масштабируемся и передвигаемся?".

Очевидно, что такое использование позволило оптимизировать время и ресурсы. Однако многие спрашивают: почему нельзя было взять еще хотя бы один камень для разнообразия?