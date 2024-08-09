Remedy поделилась новостями, касательно ремейка Max Payne 1 & 2 и Control 2

Игровая студия Remedy Entertainment сообщила о значительном прогрессе в разработке нескольких своих долгожданных проектов, в частности ремейков Max Payne 1 и 2 и Control 2. Кроме этого, разработчики упомянули также и о своих других проектах, над которыми ведется кропотливая работа.

Финны из Remedy Entertainment хорошо известны своими увлекательными игровыми мирами, как современным геймерам, так и любителям культовой классики. После работы над Alan Wake 2, команда активно присоединилась к проектам Control 2 и ремейкам Max Payne 1 & 2. Разработчики поделились свежими новостями, о состоянии тайтлов.

А тем временем Разработчики STALKER 2: Heart of Chornobyl раскрыли точное время демонстрации геймплея

Control 2 в пригодном к игре состоянии

Работа над Control 2 достигла значительных успехов. По словам создателей, проект находится в состоянии "производственной готовности". Теперь в игру можно играть, что является важным этапом разработки.

Remedy заявили:

Команда разработчиков работает над увеличением масштаба производства проекта.

Ремейк Max Payne 1 и 2 в полноценной работе

Долгожданный ремейк Max Payne 1 и 2 создается в партнерстве со студией Rockstar. Проект перешел из стадии производственной готовности на стадию полного производства.

Remedy подтвердили, что команда работает над версией игры, которую можно будет пройти от начала до конца, что свидетельствует о значительном прогрессе в разработке этих классических игр.

Обновления Project Condor и Alan Wake 2

Remedy также поделились обновлениями своего проекта под кодовым названием Condor. Команда разработчиков создала несколько карт и различных типов миссий, с постоянным внутренним и ограниченным внешним тестированием для проверки функций и обратной связи.

Можно сделать вывод, что работа над игрой тоже продвигается успешно, с активными фазами разработки и тестирования.

Смотрите также Bethesda выпустила конструктора T-60 Power Armor из Fallout: фанатов удивляет почему не LEGO

Кроме того, последний релиз Remedy, Alan Wake 2, окупил большую часть затрат на разработку и маркетинг.

Первое дополнение для Alan Wake 2 под названием Night Springs вышло в июне, а второе запланировано на конец этого года.