Известная сеть заведений быстрого питания решила позаботиться о турецких геймерах, которые часто бывают "AFK", информирует IGN.

Турецким геймерам стоит посетить McDonald's?

Турецкие рестораны McDonald's запустили новую временную позицию под названием "Pro Gamer Menu".

Заказав ее, можно получить классический Биг Мак, среднюю картошку фри, колу и 8 луковых колец. Однако самым интересным элементом эксклюзивного меню является "девайс", идущий в комплекте.

К каждому заказу добавляют то, что назвали Archie. По сути это реплика культового логотипа McDonald's, разработанная таким образом, чтобы помочь геймерам в ситуации, когда им надо высвободить руки или просто отойти от геймпада, но не быть AFK.

Что такое AFK – акроним фразы "away from keyboard" (вдали от клавиатуры). В некоторых онлайн-играх, если персонаж не двигается в течение определенного времени, то вас могут выкинуть с сервера.

По идее создателей, Archie можно положить на геймпад таким образом, чтобы его стики были постоянно задействованы, что будет двигать персонажа и не даст игре активировать санкции в отношении AFK-игрока.

Стоимость "Pro Gamer Menu" составляет 550 турецких лир, то есть примерно 540 гривен.

Dexerto сообщает, что количество таких меню лимитировано, поэтому желающим геймерам следует поспешить посетить Турцию, чтобы получить этот уникальный артефакт.

