Відома мережа закладів швидкого харчування вирішила подбати про турецьких геймерів, які часто бувають "AFK", інформує IGN.

Турецьким геймерам варто завітати в McDonald's?

Турецькі ресторани McDonald's запустили нову тимчасову позицію під назвою "Pro Gamer Menu".

Замовивши її, можна отримати класичний Біг Мак, середню картоплю фрі, колу й 8 цибулевих кілець. Одначе найцікавішим елементом ексклюзивного меню є "девайс", що йде в комплекті.

До кожного замовлення додають те, що назвали Archie. По суті це репліка культового логотипу McDonald's, розроблена таким чином аби допомогти геймерам у ситуації, коли їм треба вивільнити руки чи просто відійти від геймпаду, але не бути AFK.

Анонс меню: дивіться відео

Що таке AFK – акронім фрази "away from keyboard" (далеко від клавіатури). У деяких онлайн-іграх, якщо персонаж не рухається протягом певного часу, то вас можуть викинути з сервера.

За ідеєю творців, Archie можна покласти на геймпад таким чином, аби його стіки були постійно задіяні, що буде рухати персонажа та не дасть грі активувати санкції щодо AFK-гравця.

Вартість "Pro Gamer Menu" складає 550 турецьких лір, себто приблизно 540 гривень.

Dexerto повідомляє, що кількість таких меню лімітована, тож охочим геймерам слід поспішити відвідати Туреччину аби отримати цей унікальний артефакт.

