В миллион раз больше, чем просто развлечение, – создатели STALKER 2 объяснили миссию DLC Cost of Hope

Первое сюжетное дополнение для STALKER 2: Heart of Chornobyl под названием Cost of Hope будет иметь ту же важную миссию, что и вся игра, отмечают в GSC Game World.

Будущее DLC для STALKER 2 продолжит важную миссию, которую возложили на себя разработчики, информирует Insider Gaming.

Создатели STALKER 2 стремятся распространять украинскую культуру через игру?

В конце марта украинская студия GSC Game World представила сюжетное дополнение Cost of Hope для STALKER 2.

DLC выйдет летом и обещает новые локации, нелинейную историю о противостоянии двух известных группировок Зоны и десятки часов геймплея.

Журналистам Insider Gaming удалось взять комментарий у Евгения и Марии Григорович, генерального директора и креативного директора GSC Game World соответственно.

Они рассказали, что долгожданное дополнение расширит сюжет игры, а его история создавалась под влиянием реальных событий, вызванных полномасштабной войной РФ против Украины.

Для нас этот проект в миллион раз больше, чем просто развлечение. Это действительно важный способ донести послание к миру,

– отметил Евгений Григорьевич.

Главной миссией игры, кроме развлечь игрока, создатели STALKER 2 видят распространение украинской культуры далеко за пределы нашей страны.

Одной из важнейших целей было дать игроку возможность полюбить украинскую культуру. Мы искренне верим, что украинская культура заслуживает любви. Когда мы видим, что люди по всему миру слушают украинскую музыку или начинают интересоваться украинским языком, литературой или философией игры, это уже доказывает, что мы сделали что-то важное,

– продолжила Мария.

Сложно не согласиться со словами разработчиков, ведь STALKER давно является одним из самых мощных украинских игровых брендов, несмотря на все.

Коллекционный альманах STALKER 2 можно будет предзаказать: