Настоящий прорыв в Minecraft – разработчики раскрыли секреты следующего обновления игры

В Minecraft появится новое оружие / Mojang
Студия Mojang подготовила грандиозный сюрприз для поклонников Minecraft. Разработчики анонсировали новое оружие дальнего боя и функцию, которую геймеры ждали годами.
Игроки Minecraft получат новый тип оружия, который существенно изменит тактику боев и разнообразит игровой процесс, сообщает аккаунт игры в X.
Революция в боевой системе и "вторая рука" для Bedrock
Разработчики игры раскрыли первые подробности предстоящего обновления во время мероприятия TwitchCon в Сан-Диего на шоу Tubbo Mid-Offs 14 ноября 2026 года.
Новое оружие – метательный диск – разработчики позиционируют как дальнобойное средство средней дальности. Главная особенность заключается в его способности возвращаться к игроку после броска.
Кроме того, снаряд может рикошетить от твердых поверхностей и пробивать нескольких врагов подряд, нанося им урон на своем пути. Игроки смогут изготавливать эти диски из меди, железа, золота, алмазов и незерита. Понадобится всего 4 слитка материала.
У него не самая большая дальность, но вы можете немного продлить время его полета, отбивая от различных поверхностей
Второй важной новостью стал долгожданный анонс для пользователей Bedrock Edition. Если в версии Java Edition игроки уже много лет свободно используют левую руку для большинства предметов, то в Bedrock этот слот имел строгие ограничения.
Теперь разработчики устраняют эту несправедливость и дают возможность держать инструменты или оружие в обеих руках.
Разработчики заверили, что опробовать функцию второй руки игроки смогут в ближайшей тестовой сборке.
Первый взгляд на анимацию: смотрите видео
В свою очередь, метательный диск появится в игре уже в начале 2027 года вместе с первым большим обновлением.
Примерно в то же время В Minecraft появится первое за 14 лет новое измерение – Шифт.
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter