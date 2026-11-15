Настоящий прорыв в Minecraft – разработчики раскрыли секреты следующего обновления игры

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Игроки Minecraft получат новый тип оружия, который существенно изменит тактику боев и разнообразит игровой процесс, сообщает аккаунт игры в X.

Революция в боевой системе и "вторая рука" для Bedrock

Разработчики игры раскрыли первые подробности предстоящего обновления во время мероприятия TwitchCon в Сан-Диего на шоу Tubbo Mid-Offs 14 ноября 2026 года.

Новое оружие – метательный диск – разработчики позиционируют как дальнобойное средство средней дальности. Главная особенность заключается в его способности возвращаться к игроку после броска.

Кроме того, снаряд может рикошетить от твердых поверхностей и пробивать нескольких врагов подряд, нанося им урон на своем пути. Игроки смогут изготавливать эти диски из меди, железа, золота, алмазов и незерита. Понадобится всего 4 слитка материала.

У него не самая большая дальность, но вы можете немного продлить время его полета, отбивая от различных поверхностей– прокомментировал один из разработчиков Mojang во время презентации.

Второй важной новостью стал долгожданный анонс для пользователей Bedrock Edition. Если в версии Java Edition игроки уже много лет свободно используют левую руку для большинства предметов, то в Bedrock этот слот имел строгие ограничения.

Теперь разработчики устраняют эту несправедливость и дают возможность держать инструменты или оружие в обеих руках.

Разработчики заверили, что опробовать функцию второй руки игроки смогут в ближайшей тестовой сборке.

Первый взгляд на анимацию: смотрите видео

В свою очередь, метательный диск появится в игре уже в начале 2027 года вместе с первым большим обновлением.

Примерно в то же время В Minecraft появится первое за 14 лет новое измерение – Шифт.