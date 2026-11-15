Справжній прорив у Minecraft – розробники розкрили секрети наступного оновлення гри

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Гравці Minecraft отримають новий тип озброєння, який суттєво змінить тактику боїв і урізноманітнить ігровий процес, повідомляє акаунт гри в X.

Революція в бойовій системі та "друга рука" для Bedrock

Автори гри розкрили перші подробиці майбутнього оновлення під час заходу TwitchCon у Сан-Дієго на шоу Tubbo Mid-Offs 14 листопада 2026 року.

Нову зброю – метальний диск, розробники позиціонують як далекобійний інструмент середньої дальності. Головна особливість полягає в його здатності повертатися до гравця після кидка.

Крім того, снаряд може рикошетити від твердих поверхонь і пробивати кількох ворогів поспіль, завдаючи їм шкоди на своєму шляху. Гравці зможуть майструвати ці диски з міді, заліза, золота, діамантів і незериту. Знадобиться лише 4 злитки матеріалу.

Він не має найбільшої дальності, але ви можете дещо продовжити час його польоту, відбиваючи від різних поверхонь– прокоментував один із розробників Mojang під час презентації.

Другою важливою новиною став довгоочікуваний анонс для користувачів Bedrock Edition. Якщо на версії Java Edition гравці вже багато років вільно використовують ліву руку для більшості предметів, то на Bedrock цей слот мав суворі обмеження.

Тепер розробники усувають цю несправедливість і дають можливість тримати інструменти або зброю в обох руках.

Розробники запевнили, що випробувати функцію другої руки гравці зможуть у найближчій тестовій збірці.

Перший погляд на анімацію: дивіться відео

Своєю чергою метальний диск з'явиться в грі вже на початку 2027 року разом із першим великим оновленням.

Приблизно тоді ж у Minecraft з'явиться перший за 14 років новий вимір – Сіфт.