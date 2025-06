Еще в феврале инсайдер Том Хендерсон сообщал, что новая игра расскажет историю молодого Кратоса до того, как он стал богом, напоминает 24 Канал. Журналист Джефф Грабб также подтвердил эти слухи и заявил, что релиз запланирован на 2025 год.

Накануне пользователь форума ResetEra с ником thisiserfan поделился новыми подробностями. По его словам, проект разрабатывается под присмотром Santa Monica Studio, сочетает элементы God of War и Blasphemous и будет иметь стиль 2.5D метроидвании – подобно Prince of Persia: The Lost Crown. Гендерсон и Грабб впоследствии подтвердили эту информацию.

Инсайдер NateDrake (известный также как Nate the Hate) добавляет, что в разработке проекта участвует американская студия Mega Cat Studios. Она прославилась благодаря прошлогодней игре Five Nights at Freddy's: Into the Pit.

Интересно, что первые упоминания о формате метроидвании появились еще в апреле: об этом писал пользователь Reddit под ником NickiLover, однако тогда его сообщение не восприняли всерьез.

Ожидается, что официальный анонс может прозвучать уже в ближайшие дни – презентация State of Play от Sony стартует в ночь с 4 на 5 июня, и новую игру могут показать именно там.

А тем временем CD Projekt впервые назвала сиквел Cyberpunk 2077 "Cyberpunk 2", но это официальное название. Сейчас компания перешла к разработке новой игры во вселенной Cyberpunk.