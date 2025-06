Ще в лютому інсайдер Том Гендерсон повідомляв, що нова гра розповість історію молодого Кратоса до того, як він став богом, нагадує 24 Канал. Журналіст Джефф Грабб також підтвердив ці чутки і заявив, що реліз заплановано на 2025 рік.

Напередодні користувач форуму ResetEra з ніком thisiserfan поділився новими подробицями. За його словами, проєкт розробляється під наглядом Santa Monica Studio, поєднує елементи God of War і Blasphemous та матиме стиль 2.5D метроїдванії – подібно до Prince of Persia: The Lost Crown. Гендерсон і Грабб згодом підтвердили цю інформацію.

Інсайдер NateDrake (відомий також як Nate the Hate) додає, що в розробці проєкту бере участь американська студія Mega Cat Studios. Вона прославилася завдяки минулорічній грі Five Nights at Freddy’s: Into the Pit.

Цікаво, що перші згадки про формат метроїдванії з’явилися ще в квітні: про це писав користувач Reddit під ніком NickiLover, однак тоді його повідомлення не сприйняли серйозно.

Очікується, що офіційний анонс може прозвучати вже найближчими днями – презентація State of Play від Sony стартує в ніч із 4 на 5 червня, і нову гру можуть показати саме там.

