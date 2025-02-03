Сценарист Fallout: New Vegas рассказал, стоит ли ждать продолжения культовой игры

Obsidian Entertainment пополнила свои ряды важным кадром –в студию вернулся Джон Гонсалес, сценарист легендарной игры Fallout: New Vegas. Информация об этом появилась на его профиле в LinkedIn.

После того как Гонсалес покинул Obsidian в 2011 году, он успел поработать в Guerrilla Games в роли нарративного директора Horizon Forbidden West и главного сценариста Horizon Zero Dawn, рассказывает 24 Канал. Также он участвовал в разработке Middle-earth: Shadow of Mordor от Monolith Productions.

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Несмотря на возвращение в Obsidian, Гонсалес сразу решил успокоить фанатов, хоть некоторых он все же, скорее, разочаровал. В своей заметке он оставил уточнение:

Возвращаюсь к Obsidian ради захватывающих времен! (Нет, это не FNV2)

Это означает, что даже если студия работает над продолжением Fallout: New Vegas, автор сценария первой части не принимает в этом участия.

Что сейчас готовит Obsidian

Сейчас Obsidian Entertainment завершает разработку своей новой ролевой игры Avowed, выход которой запланирован на 18 февраля. Проект будет доступен на PC, Xbox Series X/S, а также в Game Pass. Первые обзоры игры появятся 13 февраля.