Игрок Palword поразил геймеров, построив в игре настоящий мегаполис – удивительное видео
Источник:Reddit
Ярый поклонник Palworld удивил игровое сообщество, показав невероятный масштабный город, который он построил самостоятельно в хитовой игре от Pocket Pair.
Palword продолжает удивлять игровое сообщество не только статистическими показателями, но и креативностью ее поклонников.
Важно В Херсоне и на Харьковщине установили уличные укрытия от PIN-UP Foundation
В то время как одни игроки хитовой новинки выводят новые виды "друзей", а другие становятся героями вирусных видео, пользователь Reddit под ником Commercial_Neck8986 решил поразить широкую общественность собственными строительными навыками.
Геймер выложил на портал видео, в котором продемонстрировал огромный мегаполис, состоящий из нескольких сотен домов, подавляющее большинство из которых расположены в форме круга, что по схеме напоминает некоторые средневековые города.
Пролет игрока над своим детищем занял около минуты, что еще больше подчеркивает его гигантские размеры.
Гигантский город в Palword – смотреть видео
Город мгновенно стал самой обсуждаемой темой на самом популярном сабредите посвященном Palworld.
Большинство геймеров остались в восторге от творения Commercial_Neck8986, но нашлись и те кто выразил недоверие, что игрок смог собственноручно реализовать такой масштабный проект.
Автор, со своей стороны, не уточнил сколько времени у него занял весь процесс, но подтвердил, что этот гигантский город был создан им самостоятельно в версии игры полностью без модификаций, которые могли бы ускорить процесс.