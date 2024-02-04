Игрок Palword поразил геймеров, построив в игре настоящий мегаполис – удивительное видео

Ярый поклонник Palworld удивил игровое сообщество, показав невероятный масштабный город, который он построил самостоятельно в хитовой игре от Pocket Pair.

Palword продолжает удивлять игровое сообщество не только статистическими показателями, но и креативностью ее поклонников.

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В то время как одни игроки хитовой новинки выводят новые виды "друзей", а другие становятся героями вирусных видео, пользователь Reddit под ником Commercial_Neck8986 решил поразить широкую общественность собственными строительными навыками.

Геймер выложил на портал видео, в котором продемонстрировал огромный мегаполис, состоящий из нескольких сотен домов, подавляющее большинство из которых расположены в форме круга, что по схеме напоминает некоторые средневековые города.

Пролет игрока над своим детищем занял около минуты, что еще больше подчеркивает его гигантские размеры.

Гигантский город в Palword – смотреть видео

https://www.reddit.com/r/Palworld/comments/1agzc70/how_addicted_are_you_in_palworld_yes/?utm_source=share&utm_medium=web2x&context=3

Город мгновенно стал самой обсуждаемой темой на самом популярном сабредите посвященном Palworld.

Большинство геймеров остались в восторге от творения Commercial_Neck8986, но нашлись и те кто выразил недоверие, что игрок смог собственноручно реализовать такой масштабный проект.

Автор, со своей стороны, не уточнил сколько времени у него занял весь процесс, но подтвердил, что этот гигантский город был создан им самостоятельно в версии игры полностью без модификаций, которые могли бы ускорить процесс.