Поклонник Red Dead Redemption 2 нашел в любимом проекте жуткую деталь, которая способна изменить ваше отношение к убийствам персонажей.

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С момента релиза в 2018 году, кажется, что игроки RDR 2 нашли все секреты культового проекта Rockstar, однако каждый раз находится кто-то, кто разбивает это мнение в пух и прах, даже после 7 прохождения.

Пользователь Reddit под ником Catwinky обнаружил ужасную деталь, которая показывает, что во время игры от первого лица игроки могут увидеть выражение страха на лице NPC, когда они нажимают на курок, чтобы покончить с ними.

Само изображение выглядит страшным, а полицейский беспомощным, когда герой готовится его убить, и это несомненно то, что может заставить игроков изменить свое поведение во время собственной игры.

До и после нажатия на курок / Фото с Reddit

В комментариях к посту, геймеры были приятно удивлены таким уровнем детализации, а один пользователь пошутил, что это не взгляд ужаса, а просто душа NPC "оставила его тело".

Это интересно, учитывая, что режим от первого лица в Red Dead Redemption 2 используется не слишком часто, а значит, в нем потенциально еще могут оставаться детали, прошедшие без внимания игроков.