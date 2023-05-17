Шанувальник Red Dead Redemption 2 знайшов в улюбленому проєкті моторошну деталь, яка здатна змінити ваше ставлення до убивств персонажів.

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З моменту релізу у 2018 році, здається, що гравці RDR 2 знайшли усі секрети культового проєкту Rockstar, однак кожного разу знаходиться хтось, хто розбиває цю думку вщент, навіть після 7 проходження.

Користувач Reddit під ніком Catwinky виявив жахливу деталь, яка показує, що під час гри від першої особи гравці можуть побачити вираз страху на обличчі NPC, коли вони натискають на курок, щоб покінчити з ними.

Саме зображення виглядає химерним, а поліціянт безпорадним, коли герой готується його вбити, і це, безсумнівно, те, що може змусити гравців змінити свою поведінку під час власної гри.

До та після натискання на курок / Фото з Reddit

У коментарях до посту, геймери були приємно здивовані таким рівнем деталізації, а один користувач пожартував, що це не погляд жаху, а просто душа NPC "покинула його тіло".

Це цікаво, зважаючи на те, що режим від першої особи в Red Dead Redemption 2 використовується не надто часто, а отже у ньому потенційно ще можуть залишатися деталі, що пройшли поза увагою гравців.