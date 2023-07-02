Фанат Red Dead Redemption 2 заметил удивительную деталь о рыбалке в игре – интересное видео

Во время обычной рыбалки в Red Dead Redemption 2 поклонник игры заметил невероятную деталь, с которой большинство игроков, скорее всего, никогда не сталкивались. Подробности – в материале.

Успех RDR 2 во многом обязан невероятной любви к игре самих разработчиков, уделивших множество времени шлифовке деталей, иногда просто сводящих геймеров с ума.

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А самое главное то, что даже спустя почти 5 лет с момента релиза игроки умудряются найти для себя что-то новое в хитовом проекте Rockstar.

Так, например, произошло и с пользователем Reddit под ником bdpyo, чем он поспешил поделиться с сообществом поклонников игры.

Геймер заметил, что если слишком долго держать рыбу, после того как ты ее поймал, она погибнет прямо в руках главного героя.

И любопытно, что в таком положении вряд ли оказывалось много людей, ведь обычно игроки быстро решают, что делать с добычей.

Интересная деталь в RDR 2: смотреть видео

Хотя этот момент интересен уже сам по себе, но ситуация не заканчивается только на смерти рыбы.

Артур может поместить ее в инвентарь, как всегда, или он может попытаться забросить ее обратно в воду, где та всплывет животом вверх.

В видео от bdpyo, слышно, что протагонист даже комментирует свои действия, говоря: "Немного поздно отпустил ее... извини".

Это лишь один пример того, как Rockstar продумывает все ситуации, в которых могут оказаться игроки и делает их интересными. Именно это создает такую эффектную иллюзию реалистичности в игре и показывает, за что люди так ее любят.