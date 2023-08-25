В сети начали появляться первые отзывы о демо STALKER 2 – что говорят посетители Gamescom

На Gamescom 2023 GSC Game World показали демоверсию долгожданной STALKER 2, а первые отзывы журналистов и рядовых посетителей уже начали появляться в сети и они довольно разные. Детальнее – в материале.

STALKER 2 остается одной из самых ожидаемых видеоигр, особенно учитывая еще один перенос даты выхода, сообщает 24 Канал.

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Однако радует то, что мы все же получаем свежие новости о состоянии будущего продукта.

В частности, на проходящей в Кельне выставке Gamescom 2023 украинские разработчики из GSC Game World показали 20-минутную демоверсию STALKER 2 и отзывы о ней достаточно смешанные.

Главный редактор польского издания CD-Action – Барнаба Шегель, например, остался не очень доволен увиденным.

Ого, над этой игрой еще предстоит много работать. Показанная сборка сильно устарела графически и имеет ошибки, – написал он.

Кроме того, журналист рассказал, что "баги" касались преимущественно искусственного интеллекта врагов и анимаций.

Игровое место Барнабы на выставке / Фото из соцсети X

В то же время графика в целом выглядела гораздо хуже, чем в трейлерах, а "кусты и листья, трава и грязь не были приятными в этой сборке. Интерьеры зданий были нормальными, но не детализированными или интересными".

Другой польский журналист, представитель портала konsolowe.info – Бартош Квидзинский оказался менее критичным.

Он похвалил графику и мир игры, который по его словам, не вызывает ощущения пустоты, а наоборот имеет множество дополнительных квестов, подталкивающих игрока к исследованию.

Однако не обошлось и без ложки дегтя, ведь и Квидзинский упомянул о наличии вылетов и багов, несколько испортивших впечатление от демо.

Журналист и критик авторитетного издания IGN – Дестин Легари также в целом остался под положительным впечатлением.

Легари за стендом Сталкер 2 / Фото из соцсети X

По его словам, "поклонники Сталкера наверняка будут довольны" сложностью игры, оказавшейся несколько тяжелой для него самого.

ИИ умный и да, вы все еще можете натыкаться на аномалии и прыгать через них, – коротко рассказал тот.

О высокой сложности и силе искусственного интеллекта также упомянул журналист издания PCGamesN Эд Смит.

В STALKER 2 даже простой квест превращается в жесткую историю о смерти, выживании и трудно обретенной неоднозначной славе. Перезарядка медленная, лечение и другие действия требуют времени, а оппоненты умны, – сообщил тот.

В целом Смит отметил, что для него игровой процесс STALKER 2 оказался чем-то средним между Fallout 4 и Dark Souls.

Один из самых положительных отзывов оставил немецкий блоггер Boxenberger.

Не пропустите эту игру. Это невероятные ощущения! И это одна из красивейших игр, которые я видел. Супер поражен!, – отметил он.

Понравилась демоверсия игры и главе Xbox Филу Спенсеру, поигравшему в демо под пристальным наблюдением другой легенды индустрии Тодда Говарда из Bethesda.

Спенсер рассказал, что проект стал для него очень личным, из-за всего, что пришлось пережить разработчикам. По его словам, он уверен в GSC Game World, которым сейчас нужно время только на полирование игры и приведение ее в порядок, но она уже выглядит блестяще.

Говард и Спенсер играют в демо STALKER 2: смотреть видео

В общем, подытоживая большинство отзывов, можно сказать следующее: игра выглядит несколько "сырой" и требует доработки, однако нет ничего рокового или такого, что не смогли бы исправить разработчики.

А самое главное создателям игры уже удалась легендарная "атмосфера зоны", за которую большинство геймеров и полюбили первые части Сталкера.