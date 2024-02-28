Поклонники Stardew Valley уверены, что в игре появится новая локация

В ожидании масштабного обновления 1.6, фанаты Stardew Valley нашли деталь, указывающую, что вместе с ним в игре может появиться целая новая локация для исследования.

Долгое время разработчик Stardew Valley подогревает интерес поклонников к предстоящему патчу 1.6, который имеет все шансы стать самым масштабным обновлением в истории проекта.

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Именно он принесет в игру новый фестиваль, большие сундуки и многое другое. Однако внимательные геймеры уверены, что нашли подсказку, которая указывает на, вероятно, самое большое нововведение – целый остров, что может появиться в игре.

Так, пользователь Reddit под ником Russ_Guss_Doodles заметил интересную деталь на картинке, которая анонсирует будущее обновление.

Дело в том, что в мини-фильме "Чудеса природы" (Natural Wonders), который игроки могут просмотреть в кинотеатре Stardew Valley, рассказывается об острове Прерия, где проживает большая популяция енотов.

По стечению обстоятельств, на официальном изображении от ConcernedApe есть енотик, который свисает с логотипа игры.

Возможная подсказка на появление нового острова в Stardew Valley / Фото с Reddit

Многие поклонники проекта считают эту теорию более чем убедительной, особенно учитывая, что уже упомянутый внутриигровой фильм ранее подобным образом "предсказал" добавление острова Джинджер, прежде чем он появился с обновлением 1.5.

Кроме того, остров Прерия также упоминается в одной из книг Stardew Valley.

, патч 1.6 появится в игре ужена ПК. В то же время обновление версии для консолей и мобильных устройств состоится несколько позже.

В то время как некоторые игроки в восторге от масштабности патча 1.6, немало геймеров надеются, что работа над ним не помешает новому проекту ConcernedApe – игре Haunted Chocolatier.