Steam дарит эпохальную игру для любителей ремонта
- На платформе Steam бесплатно раздают игру House Flipper до 6 апреля 20:00 по Киеву.
- Игра получила высокую оценку пользователей, 94% обзоров являются положительными, а также доступна украинская текстовая локализация.
На платформе Steam бесплатно дарят известную видеоигру, которая точно придется по вкусу перфекционистам и геймерам, которые считают ремонт чем-то расслабляющим или медитативным.
В рамках "Фестиваля домов и жилищ" в цифровом магазине видеоигр Steam можно получить копию легендарной игры, информирует 24 Канал.
House Flipper бесплатно в Steam?
До 20:00 по киевскому времени 6 апреля на платформе Valve проходит бесплатная раздача известной House Flipper, 2018 года выпуска.
Этот симулятор ремонта позволит вам представить себя акулой строительного бизнеса, спасая самые заброшенные дома.
Покупайте, ремонтируйте и перестраивайте дома. Вдыхайте в них новую жизнь и продавайте с прибылью!,
– говорится в описании проекта в Steam.
Проект заслужил любовь огромного количества геймеров, ведь является, вероятно, лучшим представителем подобного жанра.
Об этом свидетельствуют оценки House Flipper в самом Steam, где рейтинг игры находится на отметке в "очень положительные", а 94% обзоров являются одобрительными.
Следует отметить, что на платформе дарят "базовую" версию, а кроме нее игра имеет большое количество DLC, которые добавляют новые элементы в игровой процесс. На комплект с дополнениями сейчас действует скидка в 20%, так что если вам понравится "голый" продукт – можете задуматься об их приобретении.
Дополнительно достойной внимания делает игру наличие украинской текстовой локализации.
Польский взгляд на симулятор ремонта:
В свое время соцсети покорил симулятор ремонта от польских инди-разработчиков под названием Majster Symulator.
Проект, в отличие от House Flipper, имеет целью продемонстрировать более юмористический взгляд на работу строителей, передавая вайб "восточной Европы".
Со временем игра сменила название на Low-Budget Repairs, но до сих пор так и не вышла в Steam, хотя разработчики обещают выпустить ее в 2026 году.