Steam дарит эпохальную игру для любителей ремонта

На платформе Steam бесплатно дарят известную видеоигру, которая точно придется по вкусу перфекционистам и геймерам, которые считают ремонт чем-то расслабляющим или медитативным.

В рамках "Фестиваля домов и жилищ" в цифровом магазине видеоигр Steam можно получить копию легендарной игры, информирует 24 Канал.

House Flipper бесплатно в Steam?

До 20:00 по киевскому времени 6 апреля на платформе Valve проходит бесплатная раздача известной House Flipper, 2018 года выпуска.

Этот симулятор ремонта позволит вам представить себя акулой строительного бизнеса, спасая самые заброшенные дома.

Покупайте, ремонтируйте и перестраивайте дома. Вдыхайте в них новую жизнь и продавайте с прибылью!,

– говорится в описании проекта в Steam.

Проект заслужил любовь огромного количества геймеров, ведь является, вероятно, лучшим представителем подобного жанра.

Об этом свидетельствуют оценки House Flipper в самом Steam, где рейтинг игры находится на отметке в "очень положительные", а 94% обзоров являются одобрительными.

Следует отметить, что на платформе дарят "базовую" версию, а кроме нее игра имеет большое количество DLC, которые добавляют новые элементы в игровой процесс. На комплект с дополнениями сейчас действует скидка в 20%, так что если вам понравится "голый" продукт – можете задуматься об их приобретении.

Дополнительно достойной внимания делает игру наличие украинской текстовой локализации.

